Генсек ООН заявил о возвращении гонки вооружений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

В прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что новая гонка вооружений возвращается. При этом, по его словам, ядерная угроза находится на самом высоком уровне почти за 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Мы стоим перед моментом истины – самым Большим каскадом кризисов за последние несколько поколений. Как мир, мы застряли в обратном направлении – и набираем скорость. Военные перевороты возвращаются, возвращаются силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск находится на самом высоком уровне почти за четыре десятилетия", – заявил он.

По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.

"Отвлечение средств от столь необходимого развития в тот момент, когда они нужны больше всего. Это не отдельные вопросы. Особенно потому, что предотвращение конфликтов и разоружение были в центре женского движения за мир на протяжении более века", – добавил Гутерриш.

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