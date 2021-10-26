"У вас есть хорошее слово "саботаж", но в суде надо будет определить конкретный состав преступления: халатность или превышение служебных полномочий. Ничего не забыто. Несколько дел в отношении экс-министра расследуют", - подчеркнула Венедиктова.

Новости по теме: Названа причина отставки министра здравоохранения Степанова

Ранее сообщалось, что 17 мая 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин против коронавируса во времена министра Максима Степанова на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения).