Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены, - СБУ

Моргенштерн Фото из открытых источников

Его творчество пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах

Русскому певцу Алишеру Валееву (Моргенштерну), который входит в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины запрещено выступать на территории Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: и Валеев, и Моргенштерн", - говорится в комментарии ведомства.

При этом подчеркнули, что позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций в отношении организаторов и участников концерта с его участием", - добавили в пресс-службе.

В СБУ также отметили, что в сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных концертах этого исполнителя на территории нашего государства.

"Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Следовательно, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины запрещены", - подытожили в украинской спецслужбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский рэпер Моргенштерн собирается приехать в Украину с концертами, несмотря на запрет въезда в страну. Он намеревался дать концерты в Запорожье, Харькове и Киеве.