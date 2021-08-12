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Гармаш: "Формула Штайнмайера" не страшна, но она невозможна из-за РФ

Цензор.нет

По его словам, Россия не выполнила ни одного обязательства

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что в реализации "формулы Штайнмайера" нет ничего страшного, но это невозможно из-за противодействия России. Об этом он сообщил во время эфира "Украина 24".

"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние 7 лет. В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", - отметил Гармаш.

По его словам, Ангела Меркель "чисто дежурно" поднимет вопрос необходимости выполнения Россией договоренности, которая была достигнута в Париже.

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"Россия на сегодня не выполнила ни одного обязательства, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит", - добавил он.

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Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" относительно урегулирования ситуации на Донбассе, однако при определенных условиях. Она заключается в теоретическом варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ.

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