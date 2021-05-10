Фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы
Корабль пришвартовался сегодня утром
Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton утром 10 мая зашел в порт Одессы. Об этом сообщает "Думская".
Согласно сообщению, в 08:30 корабль, который вошел в черноморские воды вечером 27 апреля, пришвартовался на 15 причале Морского вокзала. Утром 8 мая на встречу с фрегатом вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников".
По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма.
На следующий день к судам присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.
К слову, это первый визит корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
Ранее сообщалось, что Пентагон решил не отправлять в Черное море два эсминца из-за опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной.