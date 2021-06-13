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Франция пожертвует вдвое больше COVID-вакцин, чем планировала

Фото из открытых источников

Макрон также сообщил, что по результатам саммита страны G7 поставили целью обеспечить прививку против COVID по меньшей мере 60% населения мира до следующего года

Франция вдвое увеличивает количество доз вакцин против COVID-19, что планирует передать другим, преимущественно африканским, странам. Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрон, передает Укринформ.

"Франция вдвое увеличит свои обязательства. Это 60 млн доз, которые передаем до конца года", - заявил Макрон.

Как заявлялось ранее, Франция планировала выделить другим странам и регионам мира, преимущественно в Африке, 30 млн доз.

Макрон также сообщил, что по результатам саммита страны G7 поставили целью обеспечить прививку против COVID по меньшей мере 60% населения мира к следующему году. Он напомнил ранее озвученное обязательство G7 выделить до конца года на эти нужды один миллиард доз вакцин.

Президент Франции также отметил необходимость обеспечения прозрачности цен на COVID-вакцины.

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Ранее сообщалось, что министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно ле Мэр анонсировал подписание с Украиной четырех стратегических межправительственных соглашений.

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