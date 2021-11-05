ОПЗЖ: Фракции "Слуги народа", ЕС, "Удара" и "Голоса" в Киевсовете покрыли себя позором, в очередной раз надругавшись над памятью героев Великой Отечественной войны

ОПЗЖ

4 ноября 2021 года Киевский городской совет, цинично нарушая украинское законодательство, оскорбляя память героев Великой Отечественной войны и разжигая межнациональную рознь, принял решение о переименовании 12 улиц города Киева. Сделано это было ради пиара, чтобы угодить радикальному, националистическому и профашистскому меньшинству ‒ так называемым профессиональным активистам, которые оказывают давление на центральные и местные органы власти для достижения своих политических и конъюнктурных целей.

Тот факт, что Киевский городской совет пошел на поводу у этого агрессивного меньшинства, принеся в жертву память героев нашей земли ради политической целесообразности, вызывает презрение и протест, которые, мы в этом уверены, разделяют миллионы украинцев, хорошо понимающих, что смешивание с грязью подвига своих предков не может быть основой государственной идеологии, которую, грубо нарушая статью 15 Конституции Украины, нам пытаются навязать как обязательную.

Принятое Киевским городским советом решение является абсолютно неподготовленным, поскольку не оформлено соответствующим образом, не содержит сметы расходов, которые последуют за переименованием, полностью игнорирует позицию родственников и близких героев, именами которых были названы улицы, а главное ‒ полномочия Киевсовета принимать подобные решения истекли 21 мая 2015 года. То есть принятие такого решения ‒ это преступное превышение своих полномочий.

И ради чего? Ради того, чтобы переименовать улицу Николая Кузнецова, разведчика и партизана, который лично ликвидировал нескольких высших офицеров и высокопоставленных чиновников нацистской оккупационной Германии, в улицу Олеся Бабия, который родился в Австро-Венгерской империи в 1897 году и умер в марте 1975-го в Чикаго, который в 1944 году с приближением Красной армии из населенного пункта Холмы эмигрировал на Запад и с 1948-го до самой смерти жил в США. Неужели подвиг Николая Кузнецова вызывает столь неприятные ассоциации у представителей нынешней власти? Или Олеся Бабия они считают настоящим героем и примером для себя?

А чем провинились тысячи киевлян, в честь которых названа улица Народного ополчения? Из-за преклонного возраста и состояния здоровья в 1941 году они не подлежали призыву в действующую армию, но создавали в зоне боевых действий военные подразделения для отпора фашистской агрессии, причем большинство из них погибли.

А переименование улицы Московской в улицу Григория Гуляницкого – польского шляхтича, который с огнем и мечом пришел на нашу землю, ‒ достойно стать позорным послесловием великого произведения Николая Гоголя "Тарас Бульба".

Фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киевсовете стала единственной силой, которая, несмотря на прямые угрозы и оскорбления, выступила против этого незаконного, раскалывающего Украину решения. Депутаты от нашей партии, в частности Игорь Кириленко, Михаил Наконечный, Александр Попов, и вся фракция в целом отстаивали память героев, отдавших жизнь за свободу нашей земли от фашистских захватчиков.

И с такой же решимостью вся наша партия будет выступать против очередных антиконституционных, противозаконных и безумных идей, которые озвучивает уже "шпрехенфюрер", уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь – о переименовании населенных пунктов, в названиях которых есть русские корни. Заявляем, что вся эта активность представляет собой лишь имитацию бурной деятельности, призванную замаскировать полную беспомощность власти в вопросах установления мира на Донбассе, спасения экономики, снижения тарифов и решения социально-экономических проблем граждан.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"