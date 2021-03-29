ФЛП могут рассчитывать только на минимальную пенсию, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

Еще одним обязательным условием является наличие стажа

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ФЛП смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, когда будут выходить на пенсию с необходимым стажем. Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".

"Большинство ФЛП платят взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать лишь на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой – ФЛП платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", - рассказала глава Минсоцполитики.

По ее словам, предприниматели могут платить большие взносы, чем с минимальной зарплаты, но они этого не делают, поскольку "демотивированы как субъекты, которые могли бы себе накапливать".

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Лазебная подчеркнула, что для физических лиц-предпринимателей накопительную систему нужно сделать обязательной. В то же время сегодня в депутатском законопроекте, с которым работает Минсоцполитики, говорится о том, что ФЛП будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно.

"Возможно, нужно было посмотреть на опыт других стран, когда для таких категорий солидарной системы нет, но есть обязательная накопительная. Потому что мы понимаем, что для ФЛП может быть слишком большой двойной нагрузкой. С этими людьми нужен диалог", - подчеркнула министр.

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Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в случае отклонения предложения о введении накопительной пенсии могут повысить пенсионный возраст или увеличить размер налогов.