Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект в Чернобыльской зоне

Стартовая цена составляет 4,2 тысячи гривен в месяц

Фонд госимущества Украины выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook.

Как отмечается, это помещение административно-бытового корпуса производственного комплекса "Вектор".

Известно, что торги состоятся 19 ноября, а стартовая цена за объект составляет 4,2 тысячи гривен в месяц.

Так, победитель аукциона получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м. кв. на центральной улице Чернобыля.

"Новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут существенно повлиять на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Чернобыльской зоне отчуждения планировали восстановить ряд туристических объектов. В этом году на программу ревитализации Чернобыля выделили 30 миллионов гривен.

А в Киеве умер первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов. На момент смерти ему было 85 лет.