Финансовая грамотность: В украинских школах появится новый предмет

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Его включили в учебный план для учеников 5-9 классов

К типовым учебным планам для учащихся 5-9 классов включен новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Об этом говорится в комментарии Министерства образования и науки относительно положений новой типовой образовательной программы для 5-9 классов, передает "Освіта.uа".

"В ключевых компетентностей, в частности, предприимчивость и финансовая грамотность, предусматривающие инициативность, способность использовать возможности и реализовывать идеи, создавать ценности для других в любой сфере жизнедеятельности. У детей необходимо развивать способность к активному участию в жизни общества, Управление собственной жизнью и карьерой, умение решать проблемы", - отметил глава МОН Сергей Шкарлет.

При этом министр добавил, что новый школьный предмет призван приучать молодежь к ответственности за собственные решения. А также предназначен для налаживания работы в команде с целью дальнейшей эффективной реализации проектов.

Также, согласно утвержденной МОН образовательной программе, школьники 5-9 классов будут проходить еще и такие курсы: "Робототехника", "STEM", "Интегрированный языково-литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежная литературы)", "История: Украина и мир", и тому подобное.

Новости по теме: Старшая школа в Украине станет трехлетней уже с 2027 года

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет объяснил, будут ли изучать ученики предмет "Христианская этика". По его словам, каждая школа сама сможет определять направленность обычного курса "Этика".