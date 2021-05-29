Финальный фильм "Паломницы" Оксаны Марченко покажет малый Афон в Украине

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Оксана Марченко выпустит финальный фильм своего авторского проекта "Паломница". Этот эпизод расскажет о монастырях на Закарпатье, которые называют малым Афоном. Путешествие будет пешим, поэтому телеведущая взяла в помощники эксперта по выживанию в экстремальных условиях Владимира Вуксту, более известного под псевдонимом Голтис.

В каждом монастыре есть своя святыня. Об их чудотворных свойствах говорят различные знаки, которые посылают небеса. Подобные ознаменования сопровождают и каждого верующего человека в течение жизни. Оксана Марченко встретила такое во время своего пути к одной из обителей.

Последний фильм проекта расскажет о двух лыжниках, которые отправились на первое свидание в горы. Они сошли с трассы и не смогли найти дорогу обратно. Без еды и воды они несколько дней отчаянно пытались спастись. Но шансов выжить становилось все меньше. Об их судьбе и знаках свыше расскажет финальная серия "Паломницы".

Эпизод можно будет посмотреть уже в это воскресенье, 30 мая, в эфире телеканала "Перший Незалежный" в 15:00. А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.