Фильм украинского режиссера Лозницы победил на фестивале в Амстердаме

Украинский режиссер Сергей Лозница. Фото: lb.ua

Главный приз фестиваля IDFA составляет 15 тыс. евро

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Мистер Ландсбергис" о лидере движения за независимость Литвы получил главный приз на фестивале документального кино IDFA 2021 в Нидерландах. Об этом говорится на сайте IDFA.

Как отмечается, эта лента рассказывает о распаде Советского Союза и роль, которую сыграл в этом лидер движения за восстановление независимости Литвы Витаутас Ландсбергис. Благодаря ему страна стала первым государством, которое смогло выйти из состава СССР.

"Нелегко оживить историю. Еще труднее сделать ее увлекательной, насущной и обогащенной, сделать ощущение, будто мы переживаем все так, как это происходило. На всех уровнях мастерства фильм-победитель является монументальным достижением, что полностью исследует роль, которую один человек, одна нация и один исторический момент могут сыграть в истории глобальной борьбы за свободу и самоопределение", – прокомментировали жюри фильм Лозницы.

Известно, что главный приз фестиваля IDFA составляет 15 тысяч евро.

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Напомним, ранее криминальная драма "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова одержала победу на Стокгольмском международном кинофестивале. В частности, фильм получил "Бронзового коня", которым награждают лучшую ленту. Лента одержала победу в номинации "Лучший фильм" и "Лучший исполнитель главной роли".