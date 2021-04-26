Фильм "Паломница" посвящен духовным ценностям, где владыка Епифаний увидел российскую пропаганду? - религиовед

Фото из открытых источников

Фильм Оксаны Марченко "Паломница" посвящен духовным ценностям, популяризации украинских духовных святынь, поэтому где глава ПЦУ владыка Епифаний увидел российскую пропаганду, сказать сложно.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил религиовед Юрий Решетников.

Эксперт, комментируя оценку, которую дал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний проекту Оксаны Марченко "Паломница", удивился, где владыка увидел пропаганду.

"Я не могу сказать, почему, собственно, где владыка Епифаний увидел российскую пропаганду. Собственно, он сам сказал, что он не видел фильм. Мы знаем то, что фильм посвящен как раз популяризации украинских духовных святынь, фильм посвящен духовным ценностям и показу важности внедрения духовных ценностей в повседневную жизнь украинского народа. Фильм посвящен определенному личному духовному опыту, и Оксана пытается поделиться этим личным опытом с другими. И где в этом можно увидеть российскую пропаганду, чрезвычайно сложно сказать", - отметил Юрий Решетников.

Религиовед говорит, что эта ситуация напомнила ему советские времена.

"Собственно, то, что уже прозвучало и то, что сказал владыка, что сам фильм он не видел, а он пользуется чем-то, что ему говорит кто-то другой, знаете, это ремейк печального постсоветского "не читал", в данном случае - "не видел, но осуждаю". Очевидно, это не является проявлением какой-то объективной оценки того или иного, а это является каким-то проявлением, скорее, стереотипного мышления на предмет того, что будто бы все, что связано с творчеством госпожи Оксаны, кто-то уже априори обозначил как "российская пропаганда", - сказал Юрий Решетников.

Религиовед резюмировал: "Очевидно, если мы говорим не только о демократическом развитии нашего государства, но даже говорим и о декоммунизации и других важных вещах, хотел бы напомнить, что они, видимо, должны предусматривать еще и ментальный отход от этих советских стереотипов, в том числе "не читаю, но осуждаю".

Напомним, первый фильм "Паломница" вышел на официальном YouTube-канале телеведущей Оксаны Марченко 5 марта. Это первая часть истории о Киево-Печерской Лавре - ее секретах, традициях и людях.

Проект "Паломница" снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древние православные монастыри Украины, где можно найти ответы на все вопросы, которые обычно стыдно поставить. Во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в сложных жизненных обстоятельствах.

Фильмы выходят по пятницам на YouTube-канале Оксаны Марченко. А каждую субботу "Паломницу" можно посмотреть на Международном православном телеканале "Спас".