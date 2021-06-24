Филиппа Киркорова включили в черный список российских артистов
В МКИП отметили, что российский поп-король несет угрозу нацбезопасности Украины
Российского артиста Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление сделала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.
Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.
Напомним, ранее Министерство внутренних дел Литвы запретило въезд в свою страну российскому певцу Филиппу Киркорову на 5 лет из-за посещения оккупированного полуострова Крым.
Впоследствии артист заявил, что планирует обжаловать в Европейском суде решение Литвы о запрете ему посещать страну.