Филипп Киркоров в фильме Оксаны Марченко "Паломница" рассказал, как принял крещение

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В пятницу, 7 мая, вышла девятая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница" – о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре (Закарпатская область). В этом же эпизоде телеведущая пообщалась со своим другом – народным артистом РФ, Украины и Молдовы Филипом Киркоровым, который поведал ей о своем духовном пути, в частности, рассказал, как он принял крещение.

По словам Киркорова, в его доме семейные ценности всегда были на первом месте, но все это было вне веры.

"Я вообще не знал, что надо креститься. И только в 1989-м году, в декабре, когда я оказался в Калининграде, на одном из моих первых гастрольных турне ко мне подходит женщина и говорит: "А вы что, заблудились? Я вас видела по телевизору. Давайте я вас подвезу", – рассказал артист.

Когда в ходе этой случайной встречи зашел разговор про церковь, женщина спросила у Филиппа, был ли он крещен.

"Я говорю: "Нет". Она не предложила мне креститься. Я говорю: "А ты знаешь, Оля, а я хочу креститься!". Она отвечает: "У меня есть потрясающий батюшка, зовут его отец Меркурий. В Светлогорске. Пойдем". Пошли! Перед этим договорились о крещении, купили крестик. Он меня покрестил, стал моим крестным отцом, она стала крестной мамой. И вот после крещения у меня в жизни открылась дорога. У меня все пошло: песня за песней, гастроли, все-все", – признался Киркоров.

Артист поделился, что для него было очень важным крещение дочки Аллы-Виктории и сына Мартина. Их крестными родителями стали телеведущий Андрей Малахов и предпринимательница Наталья Ефремова, которую Филипп назвал своей близкой подругой.

Напомним, 7 мая, на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который рассказывает о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. Во время съёмок этого эпизода телеведущая несла швейное послушание в обители, а также пообщалась с ее духовником – Высокопреосвященнейшим митрополитом Мукачевским и Ужгородским Феодором (Мамасуевым).