Филипп Киркоров рассказал Оксане Марченко, как решился пойти в храм и подготовиться к исповеди

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В пятницу, 7 мая, вышла девятая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница", в которой народный артист РФ, Украины и Молдовы, актер, композитор, музыкальный продюсер Филипп Киркоров рассказал телеведущей, как решился пойти в храм и подготовиться к исповеди.

В ходе съемок этого эпизода артист признался Оксане Марченко, что не решается пойти на исповедь. По словам Филиппа, даже его маленькие дети – дочь Алла-Виктория и сын Мартин – уже ходили на исповедь, а он почему-то "никак не может себе этого позволить".

Киркоров заверил, что не знает причину этой нерешительности, и шутливо подметил, что если он начнет рассказывать о своих грехах, то тут до утра не остановиться. На что Оксана Марченко выразила предположение, что на самом деле меру грехов человека знает только Бог, и призвала артиста не бояться.

Когда девятый эпизод уже был готов к показу, Филипп позвонил телеведущей и поделился с ней своей радостью: накануне дня рождения он все же решился пойти в храм, чтобы встретиться со священником, задать ему вопросы и правильно подготовиться к исповеди.

"Когда ракета взлетает, ее запускают в космос, периодически от нее отваливаются ступени. Одна ступень – она выше полетела, вторая ступень – еще выше, третья... Вот исповедь – это ступень, которая позволяет мне дальше лететь все выше и выше", – сказал артист.

Напомним, 7 мая, на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который поведал о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. В новой серии телеведущая рассказала, что означают цвета богослужебных облачений священнослужителей, а также поделилась с телезрителями неписаным правилом, связанным с таинством церковного послушания.