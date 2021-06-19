Как известно, Консультативный совет занимается обеспечением гарантий прав и свобод людей, участвовавших в защите Украины. Адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский отметил, что перед советом озвучили проблемы, с которыми столкнулись, как его подзащитная, так и Андрей Антоненко.

"По ним еще нет приговора, они не признаны виновными, а к ним уже применяются определенные ограничения несправедливы. Для Яны - это вопрос денежного довольствия. Приказ Минобороны противоречит законам Украины", - подчеркнул он.

Относительно Антоненко, то ему хотят помочь с получением необходимого лечения.

Кроме того, в некоторых СМИ появилась информация, что Яна Дугарь виделась с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, однако участники встречи ответили, что такого не было. Тогда от журналистов прозвучал вопрос, вообще планируют ли такую встречу.

"Я вообще не знаю, откуда такая информация", – сказала сама военнослужащая.

В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Ермака сообщила, что руководитель ОПУ таки встречался с Дугарь. Якобы, Ермак и два его заместителя присоединились к встрече во время Консультативного совета.

"Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета является очень резонансным. Поэтому Консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства", – отметили в пресс-службе политика.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева заявил о вмешательство посторонних в свою деятельность при рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.