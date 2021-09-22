Facebook запускает функцию, помогающую находить пропавших детей в Украине
Украина - 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает функцию AMBER Alert
Компания Facebook запускает систему оповещения, помогающую находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert. Об этом говорится в релизе компании от 22 сентября, передает "Бабель".
Отмечается, что в случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его видели в последний раз (инструмент определит ваше местонахождение).
В частности эти уведомления будут включать подробную информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем, а также поделиться ими с друзьями на платформе.
Руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер отметила, что Украина — 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает функцию AMBER Alert.
"Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые потенциально могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети", — сказала Вачер.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что с помощью AMBER Alert пользователи Facebook в своей ленте новостей смогут увидеть фотографию ребенка и узнать, куда обратиться, если его видели.
Заместитель Федорова Валерия Ионан рассказала, что в октябре 2016 года во Флориде опубликовали извещение AMBER о похищении 4-летней девочки.
Ее после оповещения увидела анестезиолог, которая была на обеденном перерыве, и это помогло спасти девочку.
Отмечается, что инициативу запускают вместе с Национальной полицией Украины и Министерством цифровой трансформации.
Напомним, ранее Facebook в сотрудничестве с известным брендом Ray-Ban выпустили "умные" очки под названием Ray-Ban Stories. Стоимость линейки "умных" очков Ray-Ban Stories будет начинаться от 299 долларов.