Facebook запускает функцию, помогающую находить пропавших детей в Украине

Украина - 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает функцию AMBER Alert

Компания Facebook запускает систему оповещения, помогающую находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert. Об этом говорится в релизе компании от 22 сентября, передает "Бабель".

Отмечается, что в случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его видели в последний раз (инструмент определит ваше местонахождение).

В частности эти уведомления будут включать подробную информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

Руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер отметила, что Украина — 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает функцию AMBER Alert. Facebook "Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые потенциально могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети", — сказала Вачер. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что с помощью AMBER Alert пользователи Facebook в своей ленте новостей смогут увидеть фотографию ребенка и узнать, куда обратиться, если его видели.