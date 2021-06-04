Facebook заблокировал аккаунт Трампа на два года

Бывший президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

В то же время в компании не исключают продления срока блокировки

Компания Facebook заявила, что аккаунт президента США Дональда Трампа в соцсети будет заблокированным в течение двух лет. Об этом сообщается на странице компании.

"Учитывая серьезность обстоятельств, приведших к отстранению господина Трампа, мы считаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, которое заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного новыми протоколами", - заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

Срок блокировки аккаунта Трампа будет исчисляться с 7 января 2021 года, в то же время в компании не исключают его продления.

"Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничения на определенное время, пока этот риск не исчезнет",- сказали в Facebook.

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Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт, который публиковал сообщения с новой коммуникационной платформы бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.