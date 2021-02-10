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Facebook уменьшит количество политического контента в ленте

Фото из открытых источников

Первыми изменения почувствуют жители Канады, Бразилии и Индонезии

Социальная сеть Facebook сократит количество информации политического содержания. Об этом говорится в заявлении компании.

"Во время недавнего финансового отчета, обратная связь от людей показывает, что они не хотят, чтобы политический контент захватил новостную ленту. В течение следующих месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей и протестируем несколько подходов. Первым шагом на этой неделе мы сократим количество политического контента для части жителей Канады, Бразилии и Индонезии, а в США – в последующие недели".

В частности, согласно анализу в США, политический контент сейчас составляет около 6% от общего числа публикаций.

В Facebook обещают ничего не менять в сообщениях про коронавирус от авторитетных организаций здравоохранения.

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Напомним, ранее основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уже заявлял о намерениях уменьшить количество политических новостей в ленте соцсети.

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