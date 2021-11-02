Facebook прекратит использовать функцию распознавания лиц

Facebook и Google CNN

По словам Цукерберга, им нужно взвесить все преимущества, а также растущие опасения по поводу этой технологии

Одна из самых популярных в мире социальных сетей, платформа Facebook, прекратит использование технологии распознавания лиц на фото и видео пользователей по соображениям конфиденциальности. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

"Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежит платформа Facebook, больше не будет использовать технологии распознавания лиц на фотографиях и видео, обнародованных во флагманской социальной сети компании", – говорится в публикации.

В компании Цукерберга заявили, что им нужно взвесить все преимущества, а также растущее беспокойство вокруг этой технологии.

Как известно, социальная сеть Facebook в течение многих лет использовала функцию распознавания лиц на изображениях, чтобы побудить людей помечать друзей или членов семьи, а также оповещать людей, если пользователь загружает их изображения. В компании заявили, что прекратят работу этой системы "по соображениям конфиденциальности" и удалят свыше 1 миллиарда "шаблонов распознавания лица", которые были сформированы за многие годы.

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Как сообщалось ранее, американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне она будет называться Meta.