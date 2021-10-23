Facebook обвиняет украинца в краже данных 178 млн пользователей

Хакер продавал данные из других компаний на Raid Forums, веб-сайте, где пользователи покупают и продают массивы информации

В иске утверждается, что Солонченко нарушил условия использования платформы компании, которые запрещают пользователям любые незаконные манипуляции с переданными ему данными, получение данных с помощью автоматических средств, а также регламентирует, что любые данные платформы могут быть переданы третьей стороне (каталога) исключительно с согласия компании.

По данным Facebook, в 2018-2019 гг. Солонченко под псевдонимом Solomame получил доступ к идентификационных данных аккаунтов и телефонных номеров 178 млн пользователей соцсети.

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В компании считают, что это стало возможным благодаря специальной программе, которая автоматически отправляла пользователям запросы через приложение Messenger.

Адвокаты Facebook представили доказательства, согласно которым хакер продавал данные из других компаний на Raid Forums, веб-сайт, где пользователи покупают и продают массивы информации.

Адвокаты уточнили, что компания намерена потребовать рассмотрения иска судом присяжных. А также введение в отношении Солонченко судебных запретов на использование продуктов соцсети и продажу любых данных. Также компания намерена требовать возмещения убытков.

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Напомним, ранее номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы.