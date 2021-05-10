Евровидение-2021: Украина взлетела в рейтинге букмекеров после первой репетиции

Группа Go_A поднялась до 10-го места

Группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021 года , провела первую репетицию на сцене в Роттердаме. Выступление так поразило иностранную публику, что в рейтинге букмекеров Украина взлетели сразу в первую десятку. Об этом сообщается на портале Eurovisionworld .

Как известно, вчера, 9 мая, коллектив провел первую репетицию выступления с песней Shum на украинском языке на сцене Rotterdam Ahoy. Вступление сразу же завоевал популярность среди зрителей, а видео в YouTube начало быстро получать просмотры и положительные отзывы.

Судя по видео, солистка Go_A Екатерина Павленко будет выступать в черном наряде - в кожаном топе и полупрозрачной юбке, образ будет подчеркивать ярко-зеленая пушистая шуба. Кроме музыкантов, на сцену вышли также два танцора – в черно-белых костюмах и прозрачных плащах.

В то же время, рейтинги после первой репетиции начали быстро меняться и на первое место попала Барбара Прави, которая представляет Францию. Фавориты прошлого года группа The Roop оказалась на 8 строчке, а Украина замыкает первую 10-ку.

Eurovision World

Напомним, 8 мая, группа "Go_A", которая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" выехал в Роттердам, где и будут проходить соревнования. Украинские представители выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале уже 18 мая.

К слову, ранее букмекеры прогнозировали украинцам максимально 19 место, а впоследствии покращили прогноз до 16 ступени.