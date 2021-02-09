Евровидение-2021: Букмекеры определились с победителем

"Евровидение" в 2021 году будет проходить по-новому Фото из открытых источников

Некоторые страны до сих пор не определились с участниками

Вероятным победителем песенного конкурса "Евровидение-2021" может стать литовская группа The Roop с песней "Discoteque". Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

В частности, согласно прогнозам букмекеров десятка лидеров выглядит следующим образом:

Литва (The Roop с песней "Discoteque")

Исландия (Daði & Gagnamagnið)

Болгария (Victoria)

Франция (Barbara Pravi с песней "Voilà")

Россия

Швеция

Италия

Норвегия

Румыния (Roxen)

Швейцария (Gjon'S Tears)

В то же время можно заметить, что некоторые страны до сих пор не определились с участниками и не все представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе.

Что же касается Украины, то ее будет представлять группа Go_A с песней "Шум". Однако пока букмекеры отдают им лишь 26 место.

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Напомним, нынешний песенный конкурс " Евровидение-2021" из-за коронавирусной пандемии, которая не утихает в мире, изменит свои традиции проведения.