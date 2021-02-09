Евровидение-2021: Букмекеры определились с победителем
Некоторые страны до сих пор не определились с участниками
Вероятным победителем песенного конкурса "Евровидение-2021" может стать литовская группа The Roop с песней "Discoteque". Об этом говорится на официальном сайте конкурса.
В частности, согласно прогнозам букмекеров десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Литва (The Roop с песней "Discoteque")
- Исландия (Daði & Gagnamagnið)
- Болгария (Victoria)
- Франция (Barbara Pravi с песней "Voilà")
- Россия
- Швеция
- Италия
- Норвегия
- Румыния (Roxen)
- Швейцария (Gjon'S Tears)
В то же время можно заметить, что некоторые страны до сих пор не определились с участниками и не все представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе.
Что же касается Украины, то ее будет представлять группа Go_A с песней "Шум". Однако пока букмекеры отдают им лишь 26 место.
Напомним, нынешний песенный конкурс " Евровидение-2021" из-за коронавирусной пандемии, которая не утихает в мире, изменит свои традиции проведения.