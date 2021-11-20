Европейский регулятор одобрил таблетки Merck для лечения коронавирус

Фото из открытых источников

Сейчас ЕМА изучает данные о применении препарата "Паксловид", разработанного компанией Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток от коронавирус производства компании Merck. Теперь агентство начало изучать таблетки, изготовленные Pfizer. Об этом сообщает прессслужба EMA.

Так, Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (известного как "Молнупиравир") для лечения Covid-19.

Препарат рекомендуют использовать для лечения взрослых с Covid-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы Covid-19.

В ЕМА добавили, что эти таблетки следует назначать пациентам как можно скорее после диагностики Covid - 19 или в течение пяти дней после возникновения симптомов.

"Препарат рекомендовано принимать дважды в день в течение 5 дней", - говорится в сообщении.

Сейчас ЕМА изучает данные о применении препарата "Паксловид", разработанного компанией Pfizer.

Новости по теме: В Украине стартуют испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавирус

Ранее сообщалось, что Великобритания первой в мире выдала разрешение на использование таблеток от коронавирус "Молнупіравір" от компании Merck. Результаты испытаний предполагают, что "Молнупіравір" необходимо принимать сразу после появления симптомов, чтобы иметь эффект.