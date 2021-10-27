Европа единственный в мире континент, где продолжает расти заболеваемость, - ВОЗ

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В европейском регионе уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев COVID-19

Европа остается единственным континентом в мире, где растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID на 4%. При этом 57% новых случаев COVID были выявлены в Европейском регионе.

Самое большое снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

При этом в Европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от COVID, на 14% и 13% соответственно, в сравнении с предыдущей неделей.

Самое большое снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в Западно-Тихоокеанском регионе - на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 24 октября, с начала пандемии было зарегистрировано более 243 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 4,9 миллиона смертей.

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Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса.