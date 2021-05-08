Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Он будет действовать в течение 2021-2023 годов

Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech / Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 годы", - отметила она.

Кроме этого, по словам специалиста, также ожидаются другие контракты и вакцины.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз COVID-вакцин.