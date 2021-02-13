Евродепутат о запрете вещания телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK: Решение президента Зеленского ограничивает право на свободу слова

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Введение пятилетнего запрета на вещание телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK является нарушением свободы слова. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии и член подкомитета по правам человека Европарламента Дитмар Кестер.

"Вещание этих трех телеканалов запрещено на пять лет решением президента Зеленского. Это нарушение свободы слова. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что свобода выражения, свобода слова и независимая журналистика являются основополагающими правами демократии и европейских ценностей. Свобода СМИ, свобода выражения и свобода слова необходимы для функционирования общества и демократии, - сказал Кестер.

Политик отметил, что решение президента Зеленского ограничивает право на свободу слова, поскольку оно серьезно ограничивает доступ населения к СМИ и право получать информацию через любые СМИ. в частности об этом указано в статье 19 Всеобщей декларации прав человека.

"Запрет на вещание этих трех телеканалов – это также большая угроза для сотен работников СМИ и журналистов, поскольку они могут потерять работу. Журналистам не дают выполнять свою работу. Это влияет на многообразие СМИ в Украине. Часть населения будет иметь меньший доступ к информации. Я согласен с осуждением этих действий Международной федерацией журналистов – они напоминают политически мотивированное попрание свободы слова", - подытожил он.