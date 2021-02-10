Этот циклон войдет в историю: Синоптик сделала неутешительный прогноз на завтра

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В Украине ожидается снег и ледяной дождь

В Украине 11 февраля ожидается ухудшение погодных условий через свирепство циклона Volker. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосеиала. Завтра этот циклон, как и положено южному циклону, снова осложнит погоду в большинстве областей Украины. Снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывистый ветер. На Донетчине, в Запорожье, в Крыму, в большинстве районов Херсонщины - без существенных осадков, максимум небольшие", - отметила она.

По словам Диденко, 11 февраля в Украине температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона. В частности, в Северной и северо-западной частях страны столбик термометра будет показывать от -4 до +3 градусов. На Юге будет существенно теплее +5-10 градусов, а в Крыму вообще 12-14 градусов с отметкой "+".

Однако синоптик добавила, что погода в столице, к сожалению, будет не благоприятная.

"В Киеве завтра также циклон, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах, а особенно, тротуарах. Ночью-7-9 градусов, днем-2 - 4 градуса", - дала прогнозы Диденко.

При этом специалист добавила, что 12 февраля в Украине еще будет бушевать циклон Volker, а 13-го числа на замену ему придет похолодание, которое будет сопровождаться сильными морозами.

Ранее сообщалось, что в столице из-за сильного снегопада ввели оперативное положение для транспорта. Из-за задержания маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов киевляне массово опаздывают на работу и спешат по делам.