"Это уже народная примета: Повысили на пару копеек пенсию - жди глобального повышения цен на коммуналку и продукты". Украинцы - о том, насколько подорожание всего ударило по их кошельку

В Украине в очередной раз повысились цены на все продукты и товары. Причем в отдельных случаях - едва ли не в два раза. Простые украинцы жалуются, что если раньше, они могли купить хотя бы немного свежей еды, то сейчас им приходится искать скидки, и покупать едва ли не просроченный товар, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Для нас вообще любое повышение цен - непосильно. Мы - медики, с минимальной зарплатой. Нам дорого все", - жалуются киевлянки.

"Это уже как народная примета: как только чуть повышается пенсия - жди роста коммуналки и повышения цен на все", - грустно шутит еще одна жительница столицы.

"Мы уже привыкли к этому. Что это - первый раз, что ли? Конечно, в очередной раз придется себе в чем-то отказывать", - говорит херсончанин.

"Возьмите, зайдите на рынок, в супермаркет. Там все очень дорогое. Сейчас это позволить сможет себе далеко не каждый", - говорит житель Мариуполя.

"Подорожало даже самое необходимое! Картошка была 15-16 грн, сейчас - 20 и выше. Просто ужас. Как жить?" - возмущается жительница Киева.

"Экономлю на всем. Ищу, где распродажи, скидки на продукты, где что подешевле. Иначе - не выжить", - констатирует жительница Краматорска.