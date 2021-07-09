"Это уничтожение населения": Украинцы возмущены грядущим поднятием тарифов на свет
Кабинет министров снова отсрочил резкое повышение цен на электроэнергию. Однако это решение лишь в очередной раз приводит всех в напряжение, поскольку отсрочка будет действовать только до 1 августа. Потом украинское правительство намерено значительно повышать тариф на свет, который для некоторых категорий населения станет выше сразу в три раза. Украинцы рассказали, что думают об этом в программе "Чуємо кожного".
"У меня пенсия 2100, а коммунальные у меня - по 5-6 тысяч", - рассказала киевлянка.
"Они просто не знают, какой тариф уже просто с потолка придумать... Я не знаю, что это будет и кто будет платить..." - возмутилась еще одна жительница столицы.
"За газ и все остальные коммунальные повышают, но, товарищи, это же вообще уничтожение населения. Они сейчас как решают? Есть долги, значит приходят, описывают твое имущество, которое есть, а если нет - забирают жилье", - сказала жительница Лисичанска.
"У нас все подняли, а зарплаты, пенсии на прежнем уровне", - подчеркнула харьковчанка.
"Это безумие... Народ нищий. Я не знаю, что с этого будет, в этой Верховной Раде потеряли голову", - отметил житель Ужгорода.
"Минимальные заработные платы, пенсии вырастают до 100-200 грн, а электроэнергия в - 5-6 раз. Все эти отсрочки - временное явление, которое не показывает объективную ситуацию, а показывает именно бездействие органов власти и обогащение определенных энергетических групп, а о населении, об обычных людях никто не думает", - выразил мнение еще один мужчина из Ужгорода.