"Это уничтожение населения": Украинцы возмущены грядущим поднятием тарифов на свет

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Кабинет министров снова отсрочил резкое повышение цен на электроэнергию. Однако это решение лишь в очередной раз приводит всех в напряжение, поскольку отсрочка будет действовать только до 1 августа. Потом украинское правительство намерено значительно повышать тариф на свет, который для некоторых категорий населения станет выше сразу в три раза. Украинцы рассказали, что думают об этом в программе "Чуємо кожного".

"У меня пенсия 2100, а коммунальные у меня - по 5-6 тысяч", - рассказала киевлянка.

"Они просто не знают, какой тариф уже просто с потолка придумать... Я не знаю, что это будет и кто будет платить..." - возмутилась еще одна жительница столицы.

"За газ и все остальные коммунальные повышают, но, товарищи, это же вообще уничтожение населения. Они сейчас как решают? Есть долги, значит приходят, описывают твое имущество, которое есть, а если нет - забирают жилье", - сказала жительница Лисичанска.

"У нас все подняли, а зарплаты, пенсии на прежнем уровне", - подчеркнула харьковчанка.