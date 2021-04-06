Это предел: В Минздраве заявили о невозможности увеличивать количество коек для COVID-пациентов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

58% доступных коек с кислородом уже заняты

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране увеличено до максимума количество коек с кислородом для COVID-пациентов - сейчас их 67 тысяч. Об этом он рассказал во время брифинге.

"В медучреждениях находится более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом - до 67 тысяч. Это предел, увеличивать дальше некуда, поскольку для других болезней не делали каникул", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что в Украине фиксируется рост не только заболеваемости COVID-19, но и количества смертельных случаев.

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"Статистика довольно печальная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за прошлую неделю эта цифра составила 2 455 тысяч человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей неделе. Также возросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 тысяч сообщений", - рассказал глава Минздрава.

Степанов уточнил, что сейчас в красной зоне карантина находятся 11 регионов, а загруженность коек с кислородом составляет около 58%. Наиболее напряженная ситуация - в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине подтвердили 1 769 164 случая коронавируса COVID-19, за сутки заболели 13 276 человек.