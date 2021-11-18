"Это контора, которая служит мальчику на велосипеде с 40 млн в офшорах": Украинцы высказались о произволе СНБО и преследовании Медведчука

Заседание СНБО president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский решил сделать Совет национальной безопасности и обороны своим подручным органом, с помощью которого он борется с оппонентами. Под такое антиконституционное преследование попал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, против которого ввели незаконные санкции.

Однако СНБО не спешит помогать в решении важных социально-экономических проблем. К примеру, Совбез во главе с Зеленским не стал помогать в решении энергетического кризиса и в борьбе с пандемией коронавируса. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это задачи правительства.

Что украинцы думают о произволе СНБО и преследовании Медведчука? Свое мнение они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Они боятся ответственности. Перекладывают туда-сюда", - считает житель Запорожья.

"Они заменяют и суд, и прокуратуру, все. Поэтому такой орган не вызывает доверия", - отметила киевлянка.

"В первую очередь нужно было думать об электричестве и газе, но о людях никто не думает", - добавил житель Ужгорода.

"Что же такое это СНБО? Оно не для этих целей создано. Оно уже работает вместо Верховной Рады. Это контора, которая служит одному человеку - Зеленскому. Мальчику на велосипеде с 40 млн в офшорах", - акцентировал мужчина из Ужгорода.