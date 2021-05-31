Это дополнительное свидетельство, что власть занимается политическими репрессиями в отношении Медведчука, - эксперт о заявлении Луценко

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Заявление экс-генпрокурора Юрия Луценко является дополнительным свидетельством, что власть занимается политическими репрессиями в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Гость студии прокомментировал заявление бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно дела против лидера оппозиционной политсилы Виктора Медведчука. Напомним, экс-генпрокурор заявил, что обвинения, которые предъявили Виктору Медведчуку, являются "сырыми", а пленки с якобы голосом оппозиционного политика получены из рук человека, который работает в ОПУ и использует записи в своих политических играх.

"Эти пленки не были известны и в СБУ. Взялись они из рук человека, который работал на высокой должности в СБУ и записывал для себя. И сейчас этот человек работает в Администрации президента Украины и использует эти пленки в своих политических играх. Это не обвинение, это анализ", – подчеркнул Луценко. Экс-генпрокурор утверждает, что этот человек до сих пор работает в Офисе президента Украины.

Дмитрий Марунич, комментируя заявление экс-генпрокурора, напомнил, что Виктор Медведчук оппонировал и предыдущей власти, при которой Юрий Луценко был генеральным прокурором.

"Не стоит забывать, что у него (Луценко. – Ред.) действительно остались... и связи, и какое-никакое понимание ситуации. Эта оценка, конечно, показательна", – сказал Дмитрий Марунич.

Эксперт продолжил: "Вы же помните, какой он сложный политический путь прошел. Он при Януковиче в тюрьме даже сидел, боролся еще с Кучмой в рамках акции "Украина без Кучмы" в свое время. Он же правдоруб и правдолюб. Поэтому это дополнительно свидетельство того, что власть занимается в истории с Медведчуком политическими репрессиями. Все желающие смотрели эти судебные заседания, насколько "необґрунтованою", сырой была позиция обвинения!".

Дмитрий Марунич отметил, что во время судебного разбирательства позиция прокуроров была настолько слабой, что судья в значительной степени отверг обвинения.

"Позиция сырая, судья их отмел, эти обвинения в значительной степени. Он в значительной степени даже издевался над стороной обвинения. К чему я это все веду: эти отсылки к 30 какому-то году, адский, извините, какой-то поток сознания. Поэтому с такой позиции Медведчука будет очень сложно привлечь к ответственности, и это правильно, потому что у него нормальная, обоснованная взвешенная позиция. Он показывает, что, в принципе, в состоянии законными методами бороться с политрепрессиями в свой адрес", – сказал эксперт.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что обвинения, которые предъявили Виктору Медведчуку, мягко говоря, являются "сырыми".

Луценко отметил, что у него лично и в кругах прокуроров складывается впечатление, что команда Зеленского рассчитывала на то, что Медведчук уедет из страны, как это сделал Янукович. Однако Медведчук остался в Украине и отстаивает свои интересы в суде, а американцы хотят от украинской власти несколько иной борьбы с олигархами, считает экс-генпрокурор.