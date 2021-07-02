Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинцам, - МИД
Граждане Украины должны будут предъявить документ о получении двух доз вакцины
Полностью вакцинированные от коронавирусной инфекции COVID-19 украинцы смогут свободно въезжать в Эстонию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - отметил министр.
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Ранее сообщалось, что Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев, прошедших вакцинацию, для всех видов путешествий.