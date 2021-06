Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

Кроме того, Эстония предоставит 400 тысяч доз международной платформе COVAX

Эстония подарит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же. Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии.

"Мы предоставим 100 тысяч доз нашей дружественной стране Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 тысяч вакцин", - говорится в заявлении.

Bilaterally we will donate 100 000 doses of vaccine to our friend Ukraine . In addition, Estonia found the opportunity to donate another 100 000 doses of remaining vaccines. @MFA_Ukraine @EE_Ukraine