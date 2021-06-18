Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Кроме того, Эстония предоставит 400 тысяч доз международной платформе COVAX

Эстония подарит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же. Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии.

"Мы предоставим 100 тысяч доз нашей дружественной стране Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 тысяч вакцин", - говорится в заявлении.

Bilaterally we will donate 100 000 doses of vaccine to our friend Ukraine . In addition, Estonia found the opportunity to donate another 100 000 doses of remaining vaccines. @MFA_Ukraine @EE_Ukraine — Estonian MFA (@MFAestonia) June 17, 2021

Вакцины будут предоставлены в рамках инициативы по помощи странам "Восточного партнерства" - в целом Эстония подарит партнерам 500 000 доз в качестве гуманитарной помощи. Как следует из предыдущих заявлений, речь идет об избыточных дозах вакцины AstraZeneca.

Молдова и Грузия получат из этой партии по 100 тысяч доз.

Кроме того, Эстония предоставит 400 тысяч доз международной платформе COVAX.

Премьер Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Эстонию и свою коллегу Каи Каллас за подарок.

Благодарю Эстонию и ПМ @kajakallas за решение предоставить Украине 200 тыс. доз вакцины против #COVID19. Ценим поддержку наших партнеров. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 17, 2021

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам власти обеспечить вакцинацию против коронавируса для заробитчан из Украины, выезжающих на работу или сезонные работы в страну.