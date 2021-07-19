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Эстония, Латвия и Литва открыли границы для туристов из Украины, - МИД

Фото из открытых источников

Страны открылись для всех типов путешествий

Три страны Балтии, Эстония, Литва и Латвия, открыли границы для украинских туристов согласно рекомендации Европейского Совета. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцам, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", - написал глава МИД.

Кроме того, Кулеба обратил внимание, что в Литве правила въезда несколько отличны от Латвии и Эстонии.

"Обратите внимание: в Литве правила въезда несколько отличны от Латвии и Эстонии. Полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался — с самоизоляцией. Проверяйте все подробные условия путешествий на сайте МИД",- отметил министр.

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Напомним, на днях также стало известно, что свои границы для украинцев открывает Словения и Маврикий, а вот в Хорватии и Польше изменяются условия въезда.

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