Если Украина хочет пройти без проблем отопительный сезон, власть должна изменить позицию по газоснабжению, - эксперт

Премьер-министр Украины 1997-1999 гг. Валерий Пустовойтенко Первый Независимый

По его мнению, включение 15 октября отопления под большим сомнением

Премьер-министр Украины 1997-1999 гг. Валерий Пустовойтенко заявил, что для прохождения отопительного сезона, власть должна изменить позицию по газоснабжению. Об этом шла речь в эфире "Першого Незалежного".

"Премьер-министр Украины заявил о том, что на 96% государство готово работать в отопительный сезон. У меня есть сомнение. В связи с тем, что в течение 10 дней и более температура среднесуточная очень низкая и нужно по-прежнему где-то 1-5 октября включать тепло обязательно в детских садах, в школах и во всех социальных учреждениях.

А дальше уже ждать в зависимости от температуры можно включить или раньше в зависимости от того или обеспечены газом или нет. Поэтому ожидать даже 15 октября газ, я думаю, что большое сомнение есть", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас нельзя сказать как подготовились к отопительному сезону, это будет понятно из такого эпизода: только начнется включение тепла и сразу возникнут вопросы по оплате бюджетными организациями, населением как раз оплаты за газ.

"Если это не будет сделано своевременно "Нафтогаз" обязательно и те компании, которые сегодня выигрывают тендер на бирже – они прекратят подавать газ. И в какой-то степени они предварительно стараются, чтобы проплатить за газ. В бюджетной сфере заложено неизвестно сколько и почем будет газ, и выступления, и вообще задача, чтобы узнали какова себестоимость украинского газа – его нет.

Мы могли бы все-таки сделать все для того, чтобы поставлять собственный газ населению, прежде всего, и бюджетным организация, а уже на промышленное производство тогда нужно искать прямые поставки", - пояснил Пустовойтенко.

Также он добавил, что нужно все делать, чтобы восстановить транзит газа по территории Украины.

"Я считаю, что нужно изменить позицию относительно отношения и решить вопрос газового снабжения в Украине. Угля нет, мазута нет то, что для отопления, газа тоже у нас нет. Это проблема очень большая. А кроме этого еще возникает высокая цена и будет зависеть сможет ли население оплатить за газ, если нет, платить не будет, то сегодня газовые компании элементарно приходят, кран закрыли, отключили, а потом идут разбираться", - подчеркнул бывший премьер-министр.

Новости по теме: Коболев был готов закупать газ у "Газпрома": Эксперт указал на нелогичность действий властей в вопросе газоснабжения

Как сообщалось ранее, на Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставкой природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков доставлять энергоноситель по не завышенным ценам.