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"Если Киркоров становится угрозой государству, то такое государство можно только пожалеть". Певец ответил СБУ

Филипп Киркоров Фото из открытых источников

Российский певец Филипп Киркоров, которого по представлению СБУ включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, заявил, что гордится внесением в этот список, хотя и считает это абсурдным, передает "Страна".

"Внесение в черный список Народного артиста Украины уже звучит абсурдно, но в мире сейчас такого много...", - заявил Киркоров, назвав принявших такое решение чиновников недалекими.

При этом он высказал им благодарность.

"Я даже должен сказать таким людям "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее", - сообщил певец.

Также он высказал мнение, что это решение не против него, а "против России, ненависть к которой захлестывает".

"Если Киркоров становится угрозой государству, то государство остается только пожалеть", - добавил артист.

Напомним, как сообщило Министерство культуры и информационной политики, письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. Приказом Министерства от 22 июня певец был включен в этот список. 

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