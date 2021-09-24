Еще около 100 граждан Украины хотят вылететь из Афганистана, – МИД

Олег Николенко Фото из открытых источников

Как только появится возможность покинуть страну, люди получат инструкции по дальнейшим действиям

Из Афганистана по последним данным, хотят уехать еще около 100 украинцев. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"По информации МИД Украины, сейчас около 100 украинцев хотят уехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь", – сказал он.

По словам Николенко, как только появится возможность покинуть страну, люди получат инструкции относительно дальнейших действий.

Как сообщалось ранее, в Киеве приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из Афганистана. На его борту находились несколько десятков граждан, в том числе иностранцы.