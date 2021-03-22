Еще один регион Украины попал в красную зону, теперь их восемь

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В оранжевой зоне находятся 11 областей

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень регионов красной зоны карантина, теперь туда попала Сумская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, в регионе более трех дней превышены два показателя. Так количество выявленных случаев инфицирования находится на уровне 24,7% при норме не более 20%, а уровень госпитализаций - 67,4 при норме 60.

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Таким образом по состоянию на 22 марта уже восемь регионов находятся в красной зоне карантина: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В то же время в оранжевой зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Все остальные регионы относятся к желтой зоне.

Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине подтвердили 1 554 256 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7 893 человека.