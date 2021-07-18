Еще один день легендарного международного фестиваля искусств "Славянский базар - 2021" в Витебске

Журналисты телеканала "Першого Незалежного" продолжают масштабное освещение легендарного фестиваля искусств.

На протяжении незабываемых фестивальных дней зрители "Першого Незалежного" уже видели церемонию открытия с ведущей Дианой Панченко, телемост Беларусь - Украина и много прямых включений журналистов.

Чем запомнился третий день фестиваля, рассказывают журналисты телеканала в дневниках закулисной жизни.

Одним из важных событий дня было открытие первого дня конкурса эстрадных исполнителей. Рената Штифель выступала под первым номером и получила от жюри 67 баллов.

Сразу послу выступления Рената Штифель дала комментарий команде телеканала "Перший Незалежний":

"Я скажу, что очень волновалась, так как первый номер - всегда большое волнение. Нет времени прорепетировать, взять какую-то высокую ноту. Но я считаю, что получилось", - отметила представительница Украины Рената Штифель.

В составе жюри также была украинская народная артистка, певица Таисия Повалий.

По результату конкурсного дня представительница Украины заняла третье место. Но это не финальный результат, впереди второй этап конкурса.

Параллельно на площади Свободы проходил открытый турнир по национальному белорусскому танцу.

Также в этот день в рамках международного фестиваля "Славянский базар" проходил конкурс для юных артистов. Украину представляла 13-летняя Даниелла. Всего в детском конкурсе принимали участие 16 конкурсантов.

Напомним, в белорусском Витебске 15 июля стартовал юбилейный международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.