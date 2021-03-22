Еще две области официально станут "красными"

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Новые карантинные ограничения введут в Киевской и Сумской областях

В Киевской и Сумской областях с 24 марта вводят красную зону карантинных ограничений из-за стремительного увеличения количества больных СOVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 г. красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

В частности, это означает, что в регионах временно прекратят деятельность ТРЦ, театры, кинотеатры. Также будет запрещена работа заведений общественного питания, то есть кафе, рестораны смогут выполнять заказы навынос. Учебные заведения в красной зоне переходят на дистанционное обучение.

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Напомним, что сейчас уже насчитывается восемь областей, оказавшихся в красной зоне. В список попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.