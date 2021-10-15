Еще четыре области с 18 октября перейдут в красную зону карантина

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К ней отнесут Запорожскую, Одесскую Донецкую и Днепровскую области

С 18 октября еще четыре области в Украине перейдут в красную зону карантина. Об этом в Telegram-канале сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

Как отмечается, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - говорится в публикации.

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Напомним, согласно новых правил межрегиональных поездок, основанием для допуска в транспорт будет лишь документ о полной вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID-19.