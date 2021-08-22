Еще более 100 украинцев остаются в Афганистане, вскоре их эвакуируют, - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Также в офисе президента пообещали поделиться кадрами эвакуации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сейчас в Афганистане остаются еще более 100 украинцев, которых эвакуируют в ближайшие дни. Об этом он рассказал во время встречи самолета, прибывшего из Кабула, сообщает Украина 24.

"В Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена эвакуация. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", — отметил Ермак.

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Кроме этого, он поделился впечатлениями от эвакуации и пообещал, что “придет время, когда мы сможем вам показать даже кадры, как произошла эвакуация".

"Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. Первая женщина, которая выходила из самолета, была на 8 месяце беременности. Людей эвакуировали фактически из боевых действий. Пройдет время, и мы сможем рассказать о героизме, который проявили наши военные", — заявил руководитель Офиса президента.

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Напомним, утром в воскресенье, 22 августа, в столичном аэропорту "Борисполь" приземлился военный самолет ВСУ, который эвакуировал украинцев и иностранных граждан из Афганистана.