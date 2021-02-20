Еще 20 января четыре украинки могли бы быть дома со своими близкими и родными

Процесс обмена удерживаемыми Офис президента

Уже месяц четыре украинки ждут свободы. Еще 20 января народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Политик заявил о своей готовности организовать возвращение четырех женщин, гражданок Украины, домой.

Все они содержатся в ОРДЛО. Это - Екатерина Котенко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Наталья Стеценко. Если освобождение не состоится, то четырем украинкам придется сидеть в тюрьмах еще не менее 10 лет.

Впрочем, нынешняя власть не заинтересована в том, чтобы украинцы вернулись домой и в Украине наступил мир. Президент Зеленский мешает возвращению людей из-за нежелания сотрудничать с оппозицией.

Большинство украинцев поддерживает идею скорейшего возвращения удерживаемых женщин домой.

"Надо людей забирать своих. Вот и все", - говорит киевлянка.

"В любом случае люди должны вернуться домой. В любом случае. Какая разница, кто их будет возвращать, они должны вернуться", - отметила молодая женщина.

Виктор Медведчук с мая 2014-го занимается вопросом мира на Донбассе. Благодаря его переговорному мастерству и желанию помочь людям 489 удерживаемых лиц смогли вернуться домой.

А президент Зеленский вместо того, чтобы выполнять свои обещания, думает только о своих рейтингах. Закрывает три самых популярных новостных канала - "112 Украина", NEWSONE и ZIK, чтобы в эфирах не звучала критика в его адрес, а украинцы не слышали о поражениях президента и его команды.

Господин президент, достаточно отвлекать внимание тех, кто за вас голосовал! Прекратите вводить в заблуждение украинцев. Не мешайте Виктору Медведчуку возвращать украинцев домой. Возьмите, наконец, ответственность за свои заявления перед народом или идите в отставку!