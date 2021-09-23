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ЕС запретил въезд туристов из двух стран: Украина еще в "зеленом" списке

Фото из открытых источников

Из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину

Европейский Союз обновил список "зеленых" стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, пока остается в этом перечне. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно сообщению, из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Таким образом, временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран в страны Евросоюза.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:

  • Австралия;
  • Иордания;
  • Канада;
  • Катар;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности;
  • Кувейт;
  • Новая Зеландия;
  • Южная Корея;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Украина;
  • Уругвай;
  • Чили.

К слову, следующий просмотр "зеленого" списка будет через две недели.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве будет подписано на 23–м саммите Украина-ЕС 12 октября.

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