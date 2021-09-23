ЕС запретил въезд туристов из двух стран: Украина еще в "зеленом" списке

Из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину

Европейский Союз обновил список "зеленых" стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, пока остается в этом перечне. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС .

Согласно сообщению, из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Таким образом, временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран в страны Евросоюза.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:

Австралия;

Иордания;

Канада;

Катар;

Китай, при условии подтверждения взаимности;

Кувейт;

Новая Зеландия;

Южная Корея;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Украина;

Уругвай;

Чили.

К слову, следующий просмотр "зеленого" списка будет через две недели.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве будет подписано на 23–м саммите Украина-ЕС 12 октября.