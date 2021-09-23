ЕС запретил въезд туристов из двух стран: Украина еще в "зеленом" списке
Из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину
Европейский Союз обновил список "зеленых" стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, пока остается в этом перечне. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Согласно сообщению, из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Таким образом, временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран в страны Евросоюза.
В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:
- Австралия;
- Иордания;
- Канада;
- Катар;
- Китай, при условии подтверждения взаимности;
- Кувейт;
- Новая Зеландия;
- Южная Корея;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Украина;
- Уругвай;
- Чили.
К слову, следующий просмотр "зеленого" списка будет через две недели.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве будет подписано на 23–м саммите Украина-ЕС 12 октября.