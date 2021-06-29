ЕС составил список из первых пяти препаратов для лечения коронавируса

Все пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал

Европейская комиссия сообщила о включении пяти перспективных препаратов в потенциальный регламент лечения от СOVID-19 . Ожидается, что к октябрю 2021 года соответствующий список лекарств расширится минимум до 10 препаратов, передает пресс-служба Еврокомиссии .

"Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, находящимися на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один - иммунодепрессант, имеющий разрешение на продажу, который может быть расширен для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число новых терапевтических средств от коронавируса, которые получат разрешение на применение до октября этого года.

Препараты, которые будут включены в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения - от исследований, развития, отбора перспективных образцов и до быстрого регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.

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Напомним, ранее в Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавирусной болезни - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG).