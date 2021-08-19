ЕС официально признал действительными украинские COVID-сертификаты

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Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия

Европейский Союз официально признал, что украинские Сертификаты COVID в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как отмечается, во время брифинга в пятницу, 20 августа, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дыъ".

Как сообщалось ранее, в Украине начался конечный процесс подключение Украины к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов Европейского Союза.