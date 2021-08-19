home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

ЕС официально признал действительными украинские COVID-сертификаты

Фото из открытых источников

Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия

Европейский Союз официально признал, что украинские Сертификаты COVID в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как отмечается, во время брифинга в пятницу, 20 августа, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дыъ".

Новости по теме: "Дія" запустила бета-тестирование COVID-сертификатов на Android

Как сообщалось ранее, в Украине начался конечный процесс подключение Украины к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов Европейского Союза.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Новый тренер сборной Украины по футболу и кредитный рейтинг 7 украинских городов: Главное на утро 18 августа Четвертая медаль Украины на Олимпиаде, кадровые изменения в силовых структурах, и падение самолета на Прикарпатье: Главное на утро 29 июля Новый олимпийский рекорд украинского пловца, увольнение Хомчака и взрыв на западе Германии: Главное на утро 28 июля Третья медаль Украины на Олимпиаде, увольнение должностных лиц в СБУ и изменение системы оценивания: Главное на утро 27 июля

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект