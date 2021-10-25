ЕС на этой неделе не исключит Украину из зеленого списка для путешествий, - СМИ

Yves Herman/​Reuters

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина

ЕС на этой неделе оставит Украину в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Похоже, на этой неделе Украина останется в списке рекомендованных ЕС безопасных третьих стран по COVID19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе", - написал он.

Напомним, на прошлой неделе Европейский Союз не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина осталась в зеленом списке.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Страны Европейского Союза как правило прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, будет ли полное закрытие границ в случае исключения Украины из зеленой зоны ЕС.